ЦИК готова к либерализации голосования на выборах для переселенцев из Донбасса и Крыма

Центральная избирательная комиссия Украины склоняется к либерализации процедуры голосования на предстоящих национальных выборах для переселенцев из оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Проблема в том, что у нас избирательный адрес привязан к месту регистрации. И даже если все-таки не удастся принять законопроект №6240 об избирательных правах внутренне перемещенных лиц, то ЦИК склоняется к либерализации этого вопроса", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Т.Слипачук напомнила, что заявление о смене места голосования нужно написать не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. "И в последние дни зачастую значительно увеличивается количество таких людей. Благодаря реестру избирателей, мы четко понимаем, в каких крупных городах, районах того же Киева это происходит", - указала она.

Согласно процедуре, с момента начала избирательного процесса переселенцы приходят в ближайший удобный им отдел ведения Государственного реестра избирателей и указывают, где бы они хотели голосовать, а не по месту регистрации. Но с учетом того, что каждый избирательный участок рассчитан максимум на 2,5 тыс. избирателей, если в отделе ведения реестра видят, что указанный этим гражданином желаемый участок для голосования переполнен, ему предлагают в качестве альтернативы другие похожие участки.

"Мы уже думаем, как можно упорядочить данный процесс, в частности, с помощью современных технологий. Но для этого нужно время, поэтому на президентских выборах мы можем еще не успеть, и постараемся сделать это на парламентских выборах", - рассказала глава ЦИК.

Т.Слипачук также отметила, что в ЦИК сейчас думают о том, как помочь реализовать свое право голосовать тем, кто приедет с территории оккупированного Крыма.

"В 2014 году голосовало более 4 тыс. граждан Украины, проживающих в Крыму. Мы думаем и об организации этого процесса. Например, организовать дополнительные участки в Херсонской области", - сказала она.

Как известно, законопроект № 6240 "О внесении изменения в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутреннее перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)" был зарегистрирован в парламенте еще 27 марта 2017 года.