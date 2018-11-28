Садовый: Никто имущество людей во время военного положения забирать не будет - мы этого не дадим сделать

Действия президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения - это было своеобразное тестирование реальности, считает лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

"На самом деле военное положение нужно было вводить, когда российские войска захватывали Крым. Тогда бы мы могли предупредить оккупацию Донбасса и избежать трагедий в Дебальцево, Иловайске и Зеленополье", - подчеркнул А.Садовый сегодня в эфире "24 канала".

Однако, убежден он, что на такое тестирования реальности П.Порошенко сразу дали ответ - как в Украине, так и европейские и американские политики. Именно поэтому, он так легко отошел от своего первого плана и сократил срок, на который вводится военное положение, и принял позицию депутатов ограничиться только теми областями, которые являются пограничными.

"Очевидно, что эти 30 дней пролетят как один. И никто имущество людей в рамках военного положения забирать не будет - мы этого точно не дадим сделать! А также будет интересно, что же президент предложит после 26 декабря", - прокомментировал А.Садовый.