Ляшко требует от власти запретить выезд за границу руководителям "Нафтогаза"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от власти запретить выезд за границу руководителю компании "Нафтогаз" Андрею Коболеву и его заместителям, а также вернуть их миллионные премии в госбюджет.

"Если они честные и правильно формируют тарифы, то что им скрывать? Поэтому недопуск Счетной палаты к проверке - это доказательство того, что тарифы нечестные, а цена на газ несправедлива. Более того, сейчас они придумали новую схему: люди получили платежки, в которых написано - "поскольку показания счетчиков могут быть недостоверны, заплатите дополнительно по 100 кубов газа", - заявил он, сообщают в пресс-службе партии.

Политик предполагает, что при таких условиях руководство "Нафтогаза" может вскоре сбежать за границу с деньгами, украденными в украинцев.

"Мы настаиваем на том, чтобы правительство немедленно сменило руководство и Наблюдательный совет "Нафтогаза", а также запретил им выезд за границу. Мы требуем от правительства отменить "космические" зарплаты руководителям "Нафтогаза" и вернуть их миллионные премии в госбюджет, а также установить справедливую цену на газ", - отметил О.Ляшко.