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16:31 28.11.2018

Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

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Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко уверен, что Украина должна быть страной мира и взаимного уважения ко всем национальностям и вероисповеданиям, сообщает пресс-служба политика.

"Убежден, надо в стране осуществить реституцию - вернуть земли и сооружения церквям и религиозным общинам. Вернуть все имущество, отобранное у церквей и синагог", - сказал политик сегодня во время встречи с главным раввином Днепра и Днепропетровской области Шмуелем Каминецким.

Теги: #украина #наливайченко #национальность
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