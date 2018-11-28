Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко уверен, что Украина должна быть страной мира и взаимного уважения ко всем национальностям и вероисповеданиям, сообщает пресс-служба политика.

"Убежден, надо в стране осуществить реституцию - вернуть земли и сооружения церквям и религиозным общинам. Вернуть все имущество, отобранное у церквей и синагог", - сказал политик сегодня во время встречи с главным раввином Днепра и Днепропетровской области Шмуелем Каминецким.