КС одобрил изменения Ляшко в статью Конституции по земле

Конституционный суд одобрил инициированные командой Олега Ляшко изменения в статью №41 Конституции, которые навсегда закрепят землю за украинскими фермерами и не позволят продать ее иностранцам, сообщают в пресс-службе "Радикальной партии" в среду.

"Скажу без преувеличения - это революционное историческое решение! Впервые в Конституции будет записано, что главным на украинской земле является украинский фермер, украинский селянин. Наши изменения запретят продавать землю иностранцам. То есть, поставят крест на планах власти. Теперь очень важно перейти от слов к делу, чтобы эта земля кормила украинских селян", - заявил сам О.Ляшко.