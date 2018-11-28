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15:28 28.11.2018

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

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Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила президента Конгресса украинцев Канады Павла Грода с избранием президентом Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), сообщает пресс-служба партии.

"Диаспора сыграла большую роль в становлении независимости Украины. Благодаря, в том числе, и вашей борьбе Украина стала государством и получила шанс на демократическое европейское будущее. Желаю больших свершений и достижений на новой должности! Верю, что вам удастся консолидировать зарубежное украинство старых и новых волн вокруг украинской идеи и на благо Украины! ", - отметила политик.

Всемирный конгресс украинцев – неприбыльная организация украинской диаспоры, созданная в 1967 году с целью координации деятельности всех объединений украинцев, находящихся за пределами Украины. Поддерживает связи с украинцами из других стран. Цель организации - оказание помощи украинскому народу в борьбе за государственную независимость. Штаб-квартира ВКУ расположена в г.Торонто, Канада.

Теги: #тимошенко #батькивщина #грод
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