Безсмертный: К диалогу между Россией и Украиной надо включить посредника

Украине и России необходимо выйти на прямой диалог с помощью страны-поручителя, как это предусмотрено международным правом в Женевской конвенции, считает политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Диалог Москвы и Киева так или иначе является ключевым механизмом в формировании ответа на вопрос войны между нашими странами. При этом я избегаю формулировки "диалога президентов", потому что для этого нужно время. На сегодняшнем этапе был бы нужен прямой разговор определенных представителей, которые обсудили бы перечень проблем и возможные механизмы диалога. Международное право в Женевской конвенции предусматривает во многих случаях существование в таких случаях страны-поручителя", - сказал он, сообщают в его пресс-службе.

В то же время Р.Безсмертный отметил, что "в Украины может быть много поручителей", стоит только определиться и начать через такую ​​страну диалог. По его словам, такое государство-поручитель может быть в вопросе обмена военнопленными и передачи материально-технических ресурсов.

"Вообще в очередной раз удивляет, что мы и мир не используем норм, которые писали наши родители. Наличие страны-поручителя крайне необходима", - подчеркнул дипломат.

По его словам, частично эту функцию выполняет канцлер Германии Ангела Меркель, но "это неофициальный статус", поэтому есть "определенные недостатки" в результативности.

"После фразы Путина двухмесячной давности о том, что он будет общаться со следующим президентом Украины, после конфликта на Азове рассчитывать Порошенко на телефонный разговор было очень сложно. Поэтому он позвонил канцлеру Ангеле Меркель, и через нее пытался вести диалог с Москвой. Однако в условиях явного экономического интереса между Германией и Россией в строительстве "Северного потока-2", может ли канцлер выполнять такие функции сейчас, у меня большие сомнения", - отметил он.