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14:26 28.11.2018

Садовый: Украинский военный должен получать достойную зарплату - 28 тысяч гривен

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Садовый: Украинский военный должен получать достойную зарплату - 28 тысяч гривен

Страна потерпевшая от агрессии должна иметь сильную армию, а украинский военный достойную зарплату, убежден мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"Сегодня военный получает 8 тысяч гривен на передовой. Это достойная зарплата? Да, в бюджете на 2019 заложен ее рост - до 10 тысяч. Я глубоко убежден, что зарплата солдата, который служит на передовой должна быть 28 тысяч гривен". - отметил А.Садовый в эфире "24 канала" в среду.

"Где их взять? Посмотрите на бюджеты обороны и госслужбы. У нас 200 тысяч чиновников. Убежден, десять миллиардов из бюджета госслужбы можно передать в оборону - чтобы военнослужащие получали действительно достойную зарплату", - пояснил А.Садовый.

Теги: #военные #украина #садовый
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