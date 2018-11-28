"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения - Власенко

Партия "Батькивщина" будет следить, чтобы президент использовал военное положение для укрепления обороноспособности и не допускал чрезмерного и необоснованного нарушения прав человека и ограничения его свобод, заявил заместитель председателя партии, народный депутат Сергей Власенко.

"Батькивщина" будет мониторить и докладывать обществу, что именно президент сделал для отпора вооруженной агрессии, имея такой инструмент как военное положение в десяти областях страны", - сказал парламентарий в эфире телеканала "UA: Первый", сообщают в пресс-службе партии в среду .

С.Власенко отметил, что политическая сила также "будет безотлагательно реагировать на любое ограничение прав людей, которое будет выходить за пределы необходимых мер в этих областях".

"Мы посмотрим, как президент будет использовать механизм военного положения, потому что скальпель в руках хирурга - это еще не результат операции", - добавил народный депутат.