Выборы2019

Выборы

11:26 28.11.2018

Вилкул: Если власть в областях с военным положением начнет давить на людей, мы не дадим их в обиду

1 мин читать
Вилкул: Если власть в областях с военным положением начнет давить на людей, мы не дадим их в обиду

Выборочным введением военного положения в большинстве областей Востока и Юга Украины власть опять делит украинцев на правильных и неправильных, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Есть угроза того, что власть попробует отменить выборы в тех регионах, где сильна наша поддержка, исключив из политической жизни страны десятки миллионов украинцев. Уже все понимают, что власть зарабатывает на войне. Что страдают от такой политики люди и предприятия", - написал нардеп в Фейсбук в среду.

Оппозиционер заявил, что политсила защитит людей, которые могут пострадать от введения военного положения.

"Если власть в этих областях начнет давить на оппозицию, мы не дадим наших коллег в обиду. И это говорю не просто я один - за мной стоят десятки тысяч наших партийцев и миллионы сторонников", - утверждает А.Вилкул.

Теги: #вилкул #украина #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вилкул: Мы защитим людей, которые могут пострадать от введения военного положения

Безсмертный не исключает продолжения военного положения и переноса выборов

Бойко: Было бы хорошо, если бы Франция и Германия стали посредниками в переговорах с РФ по деэскалации

Порошенко обещает законодательно урегулировать вопрос проведения выборов в ОТГ во время военного положения

Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

Ляшко о военном положении и плане Порошенко сорвать президентские выборы

Бойко: Военное положение - это "похороны" инвестиционного климата в Украине

Безсмертный: Впервые захваченные Россией украинцы подпадают под статус военнопленных

Ляшко: Ошибочная публикация указа о военном положении на 60 суток - доказательство, что Порошенко планировал захватить власть

"Компромиссным" военным положением в 10 областях Порошенко разделил украинцев - "Оппозиционная платформа - За життя"

ПОСЛЕДНЕЕ

А.Шевченко о Коломойском и ПриватБанке: "Отжим" банка еще нашей власти "комом станет"

Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года

Наливайченко в Запорожье: "Дайте заказ оборонным предприятиям!"

Коломойский об отношениях с Зеленским: Я больше его марионетка, чем он моя

Команда "Гражданской позиции" будет наблюдать за выборами в Грузии

Безсмертный: В указе Президента нет того, ради чего вводится военное положение

Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

Шуфрич о введении военного положения: Меркель повлияла на решение Порошенко принять требования оппозиции

Садовый: Уровень доверия к президенту - это вопрос национальной безопасности

Новинский: Военное положение может экономически ударить по каждому украинцу

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА