Вилкул: Мы защитим людей, которые могут пострадать от введения военного положения

Выборочным введением военного положения в большинстве областей Востока и Юга Украины власть опять делит украинцев на правильных и неправильных, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Есть угроза того, что власть попробует отменить выборы в тех регионах, где сильна наша поддержка, исключив из политической жизни страны десятки миллионов украинцев. Уже все понимают, что власть зарабатывает на войне. Что страдают от такой политики люди и предприятия", - написал А.Вилкул в Фейсбук в среду.

Оппозиционер заявил, что политсила защитит людей, которые могут пострадать от введения военного положения.

"Если власть в этих областях начнет давить на оппозицию, мы не дадим наших коллег в обиду. И это говорю не просто я один - за мной стоят десятки тысяч наших партийцев и миллионы сторонников", - утверждает А.Вилкул.