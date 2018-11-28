Безсмертный не исключает продолжения военного положения и переноса выборов

Введенный режим военного положения может быть продлен после 26 декабря, поэтому, не исключено, что президентские выборы будут отсрочены, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Что будет через 30 дней? Президент придет в Верховную Раду... сначала со сроком на новое военное положение на 60 дней, а потом больше. Для меня очевидно, что ситуация в отношениях между Украиной и Россией будет ухудшаться, это видно. Поэтому логика поведения президента и в этом плане, и в личном - для того, чтобы остаться на должности - будет сохраняться", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо" во вторник вечером, сообщают на сайте дипломата.

Поэтому, по словам Р.Безсмертного, сейчас невозможно однозначно сказать, состоятся президентские выборы 31 марта, или в мае, или осенью совместно с парламентскими.

Отвечая на вопрос, может ли Президент продлить действие военного положения без согласия парламента, политик сказал: "Нет, он не имеет права. По завершению 30 дней он обязан будет обратиться в Верховную Раду с просьбой продлить, и пройти снова всю процедуру утверждения. Если он не обращается, военное положение прекращает свое действие".

Также он отметил, что принятый закон "О введении правового режима военного положения" обязывает совершать определенные действия, и "относиться к ним халатно нельзя, их надо выполнять".

"Это дело требует четкости и серьезных расчетов. В частности, в указе требуется определить территории, а не области. Это политическая ошибка, которая будет иметь плохие последствия. Там должен быть выверен километраж, названные точки и т.д. Я уже не говорю о других недостатках этого указа, которые приведут к сложности его реализации в течение 30 дней ", - отметил политик.

Р.Безсмертный считает, что для этого Президенту придется инициировать принятие еще целого ряда законов, в которых будет расписан механизм введения военного положения на определенных территориях.