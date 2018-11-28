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09:39 28.11.2018

Бойко: Было бы хорошо, если бы Франция и Германия стали посредниками в переговорах с РФ по деэскалации

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Бойко: Было бы хорошо, если бы Франция и Германия стали посредниками в переговорах с РФ по деэскалации

Было бы органично, если бы Франция и Германия выступили посредниками в урегулировании Азовского кризиса, сказал народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Если Германия возьмется быть посредником в переговорах между нами и РФ по деэскалации, это будет очень хорошо, потому что Германия и Франция являются членами "нормандского формата", и они сыграли чрезвычайно важную роль в минских сделках. Это было бы органично, если бы они были посредниками в регулировании конфликта в Азовском море. Это было бы очень важно", - подчеркнул политик в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Теги: #азовское_море #бойко #украина #военное_положение
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