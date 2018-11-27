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Выборы

20:37 27.11.2018

Порошенко обещает законодательно урегулировать вопрос проведения выборов в ОТГ во время военного положения

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Порошенко обещает законодательно урегулировать вопрос проведения выборов в ОТГ во время военного положения

Президент Украины Петр Порошенко обещает на законодательном уровне урегулировать вопрос проведения выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ) во время действия военного положения.

"Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующее пленарное заседание Верховной Рады подготовить необходимые законодательные инициативы, которые будут иметь ограниченный срок - до конца текущего года, но которые бы позволили провести выборы в объединенных территориальных громадах", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник.

Он подчеркнул, что реализация данной инициативы важна для нормальной жизни украинских граждан.

Теги: #отг #военное_положение #выборы
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