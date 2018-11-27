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Выборы

18:39 27.11.2018

Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

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Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

Запланированные на 23 декабря выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) в 10 областях Украины, где вводится военное положение, не смогут пройти, подчеркивает председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Выборы в ОТГ, назначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию", - написала О.Айвазовская на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она отметила, что остается вопрос, каким образом избирательный процесс будет возобновлен или объявлен повторно в этих громадах, когда пройдет 30 дней действия военного положения. "ЦИК должна дать на это четкий и недвусмысленный ответ", - добавила руководитель "Опоры".

Теги: #отг #украина #выборы
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