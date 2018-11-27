Ляшко о военном положении и плане Порошенко сорвать президентские выборы

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко уверен, что военное положение президент Петр Порошенко ввел для срыва выборов, а не для защиты страны.

"Мы решительно отбили попытку Порошенко узурпировать власть и не дали лишить украинцев права избрать нового президента. Но проголосовали за военное положение, чтобы дать военным возможность адекватно реагировать на агрессию России", - прокомментировал введение военного положения О.Ляшко в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале ICTV в понедельник.