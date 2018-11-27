Коломойский об отношениях с Зеленским: Я больше его марионетка, чем он моя

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "Квартал 95" - полностью независимая от него продакшн-студия, с которой у "1+1" долгосрочный контракт.

"Я не являюсь совладельцем продакшна "Квартал 95". У нас с "Кварталом" длинный, долгосрочный контракт. Он был подписан в 2012 году на 10 лет", - сказал И.Коломойский в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной.

По его словам, "Квартал 95" не контролируется "1+1", "они делают все, что хотят".

"Что касается взаимоотношений между "плюсами" (канал 1+1 – ИФ) и "Кварталом", то они выигрывают у "плюсов" со счетом 10:0", - подчеркнул он.

При этом на вопрос о том, не является ли Владимир Зеленский его марионеткой, И.Коломойский ответил: "Если охарактеризовать наши с ним (Зеленским – ИФ) отношения, то можно сказать, что я больше его марионетка, чем он моя".