Команда "Гражданской позиции" будет наблюдать за выборами в Грузии

Команда "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко прибыла в Тбилиси для наблюдения за процессом второго тура президентских выборов, который состоится уже завтра, 28 ноября, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

"Президентские выборы в Грузии. "Гражданская позиция" отправила в Тбилиси группу наблюдателей во главе с Егором Фирсовым. Они придадут прозрачности и честности процессу волеизъявления. А мудрый грузинский народ сделает свой верный выбор", - прокомментировал визит лидер партии Анатолий Гриценко.

Вместе с Егором Фирсовым в Тбилиси будут наблюдать за выборами Алексей Митасов, Руслан Калинин, Олег Горбачев и другие члены команды.