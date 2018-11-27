Выборы2019

Выборы

16:31 27.11.2018

Команда "Гражданской позиции" будет наблюдать за выборами в Грузии

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Команда "Гражданской позиции" будет наблюдать за выборами в Грузии

Команда "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко прибыла в Тбилиси для наблюдения за процессом второго тура президентских выборов, который состоится уже завтра, 28 ноября, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

"Президентские выборы в Грузии. "Гражданская позиция" отправила в Тбилиси группу наблюдателей во главе с Егором Фирсовым. Они придадут прозрачности и честности процессу волеизъявления. А мудрый грузинский народ сделает свой верный выбор", - прокомментировал визит лидер партии Анатолий Гриценко.

Вместе с Егором Фирсовым в Тбилиси будут наблюдать за выборами Алексей Митасов, Руслан Калинин, Олег Горбачев и другие члены команды.

Теги: #гражданская_позиция #грузия #выборы
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