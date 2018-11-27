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15:27 27.11.2018

Бойко: Военное положение - это "похороны" инвестиционного климата в Украине

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Бойко: Военное положение - это "похороны" инвестиционного климата в Украине

Народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко считает, что инвесторы скоро начнут выводить свои деньги из страны, ведь они не знают чего ждать от нынешнего режима дальше.

"Это "похороны" инвестиционного климата в стране. Инвесторы начнут выводить деньги из страны, понимая, что если уж на таком уровне принимаются решения о военном положении, поэтому им не понятно чего ждать от нынешнего режима далее. Это очень плохо для государства в экономическом смысле. Ведь дальше будет расти бедность людей. Ни одна страна в состоянии войны или с военным положением - не была успешной ", - сказал политик в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Ю.Бойко подчеркнул, что главной задачей для будущей власти должно быть: прекращение военных конфликтов, сделать все для того, чтобы был мир и начать восстановление страны.

 

Теги: #бойко #военное_положение #экономика_украины
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