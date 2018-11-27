Безсмертный: Впервые захваченные Россией украинцы подпадают под статус военнопленных

Решение Верховной Рады о введении режима военного положения впервые дает возможность применять Женевские конвенции о правах военнопленных, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Решение парламента о введении военного положения важно для тех ребят, которые попали в плен. Это первые военнопленные. С момента вступления в действие закона наконец-то по отношению к ситуации, которая происходит в Украине, применяются Женевские конвенции", - сказал Р.Безсмертный в эфире на телеканале ZIK, сообщают в пресс-службе политика.

Р.Безсмертный уточнил, что они касаются прав военнопленных, прав гражданского населения на территории, где ведутся боевые действия. Кроме того, применяется право Красного Креста на доступ к населению оккупированных территорий и предоставления необходимой помощи.

Как сообщалось, 25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям. При этом были ранены 6 украинских моряков. Всего на трех захваченных россиянами судах находились 23 военнослужащих.