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Выборы

12:34 27.11.2018

"Компромиссным" военным положением в 10 областях Порошенко разделил украинцев - "Оппозиционная платформа - За життя"

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"Компромиссным" военным положением в 10 областях Порошенко разделил украинцев - "Оппозиционная платформа - За життя"

Введя на пятый год войны военное положение перед выборами, под видом борьбы с агрессором, власть разделила украинцев по признаку территории проживания и ввела цензуру для жителей Юго-Востока - это настоящая диктатура, говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя".

"Компромиссным" решением президент Порошенко ввел военное положение в 10 областях областях Украины, теперь там легализована президентская диктатура. Это месть украинцам, которые по данным соцопросов, не желают голосовать за нынешнюю власть и президента Порошенко на предстоящих выборах. Это явная дискриминация наших сограждан по признаку места проживания и политических симпатий. Действующий режим пытается растоптать права и достоинство людей", - считают в "Оппозиционной платформе - За життя".

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. За такое решение на внеочередном заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.

Теги: #оппозиционная_платформа #украина #военное_положение
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