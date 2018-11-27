Выборы2019

Выборы

12:03 27.11.2018

Безсмертный: В указе Президента нет того, ради чего вводится военное положение

1 мин читать
Безсмертный: В указе Президента нет того, ради чего вводится военное положение

Указ Президента "О правовом режиме военного положения" очень слабый, потому что почти все пункты этого документа можно реализовать без введения военного положения, считает политик Роман Безсмертный.

"В нем нет ответов на вопросы, как будет происходить сотрудничество военных и гражданских, как будет организовываться власть на местах, как будет осуществляться управление бюджетными ресурсами и ресурсами местного самоуправления и многое другое. У меня возникает вопрос профессионализма людей, которые готовили этот документ", - заявил он в эфире на телеканале ZIK в понедельник вечером.

При этом Р.Безсмертный подчеркнул, что военное положение надо было вводить еще четыре года назад, но только сейчас эскалация на Азовском море заставила Президента П.Порошенко пойти на такой шаг.

"Сейчас же Порошенко шел по лезвию бритвы - или его обвинят в бездействии и он как Президент и Главнокомандующий будет нести ответственность за это, или он все-таки выполнит закон. Испуг по этому поводу первый раз читался в глазах Президента", - отметил экс-вице-премьер.

Также политик добавил, что не исключает продления действия указа через месяц.

"Будет ли через месяц продлено действие указа? Не исключаю. Но не это сейчас главное. Военное положение требовалось для сохранения государственности. Это тот экзамен, составив который сможет выжить украинское государство и украинское общество. Выжить и иметь перспективу", - подчеркнул Р.Безсмертный.

Теги: #роман_безсмертный #военное_положение #безсмертный
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Компромиссным" военным положением в 10 областях Порошенко разделил украинцев - "Оппозиционная платформа - За життя"

Шуфрич о введении военного положения: Меркель повлияла на решение Порошенко принять требования оппозиции

Садовый: Уровень доверия к президенту - это вопрос национальной безопасности

Новинский: Военное положение может экономически ударить по каждому украинцу

Пять фракций и групп Рады выдвинули ряд требований к тексту указа Порошенко о военном положении, среди них -дата выборов

Вилкул о введении военного положения в Украине

Валентин Наливайченко о введении военного положения - обращение

Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании

Гриценко раскритиковал текст Указа о введении военного положения в Украине

Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Раду в случае введения военного положения упразднить норму об отмене выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

Мишель Терещенко заявил, что передумал идти в президенты Украины

"Оппозиционный блок" не будет поддерживать введение военного положения - заявление

Ляшко: Не дадим Президенту под предлогом военного положения узурпировать власть

Гражданское движение "Хвиля" Чумака готово поддержать инициативу о введении военного положения, но на срок до 30 суток

"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Зеленский призвал политиков не пиариться за счет ситуации на Азове, а заняться своей профильной работой

Тимошенко - подписантам Будапештского меморандума: Время выполнять гарантии

Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА