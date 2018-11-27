Безсмертный: В указе Президента нет того, ради чего вводится военное положение

Указ Президента "О правовом режиме военного положения" очень слабый, потому что почти все пункты этого документа можно реализовать без введения военного положения, считает политик Роман Безсмертный.

"В нем нет ответов на вопросы, как будет происходить сотрудничество военных и гражданских, как будет организовываться власть на местах, как будет осуществляться управление бюджетными ресурсами и ресурсами местного самоуправления и многое другое. У меня возникает вопрос профессионализма людей, которые готовили этот документ", - заявил он в эфире на телеканале ZIK в понедельник вечером.

При этом Р.Безсмертный подчеркнул, что военное положение надо было вводить еще четыре года назад, но только сейчас эскалация на Азовском море заставила Президента П.Порошенко пойти на такой шаг.

"Сейчас же Порошенко шел по лезвию бритвы - или его обвинят в бездействии и он как Президент и Главнокомандующий будет нести ответственность за это, или он все-таки выполнит закон. Испуг по этому поводу первый раз читался в глазах Президента", - отметил экс-вице-премьер.

Также политик добавил, что не исключает продления действия указа через месяц.

"Будет ли через месяц продлено действие указа? Не исключаю. Но не это сейчас главное. Военное положение требовалось для сохранения государственности. Это тот экзамен, составив который сможет выжить украинское государство и украинское общество. Выжить и иметь перспективу", - подчеркнул Р.Безсмертный.