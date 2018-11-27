Новинский: Военное положение может экономически ударить по каждому украинцу

Председатель политической партии "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обратил внимание на то, что никто из политиков и тех, кто у власти до сих пор не просчитал экономических последствий в результате введения военного положения в Украине.

"Никто не понимает, что будет через месяц с экономикой Украины, какой будет курс доллара. Может произойти дефолт, не будет возможности выполнять бюджет и даже выплачивать социальные пособия. Это ударит по каждому гражданину", - подчеркнул народный депутат в кулуарах Верховной Рады в понедельник, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток, однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится. За такое решение на внеочередном заседании парламента в понедельник проголосовали 276 народных депутатов.