Вилкул о введении военного положения в Украине

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает, что попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у украинского народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем.

"Прежде всего, надо вернуть наших ребят, оказавшихся в плену. А власть занимается политическими спекуляциями, чтобы сорвать выборы", - отметил в Фейсбук А.Вилкул.