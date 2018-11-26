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18:39 26.11.2018

Вилкул о введении военного положения в Украине

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Вилкул о введении военного положения в Украине

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает, что попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у украинского народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем.

"Прежде всего, надо вернуть наших ребят, оказавшихся в плену. А власть занимается политическими спекуляциями, чтобы сорвать выборы", - отметил в Фейсбук А.Вилкул.

Теги: #видео2019 #вилкул #военное_положение #оппоблок
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