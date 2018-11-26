Гриценко раскритиковал текст Указа о введении военного положения в Украине

В тексте Указа, который подписал президент Украины Петр Порошенко тем самым ввел в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине, прописаны меры, которые можно было бы реализовать без военного режима, подчеркнул лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Среди утвержденных мероприятий нет ни одного такого, который нельзя было бы реализовать без введения режима военного положения. Тем более, на всей территории Украины. Не предполагается там и никаких ограничений на отношения с агрессором, ни в дипломатической, ни торговой сферах. То есть опять гибридность - в посольстве агрессора на нашей территории и в дальнейшем будут сидеть разведчики агрессора, а Украина юга будет воевать, потом полдня торговать с агрессором. Опять бизнес-интересы и выборы-рейтинг для президента важнее безопасности страны и жизни солдата?", - написал в Фейсбуке А.Гриценко.