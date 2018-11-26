Ляшко: Не дадим Президенту под предлогом военного положения узурпировать власть

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не даст Президенту Порошенко под предлогом введения военного положения сорвать выборы и узурпировать власть в стране.

"Основания для введения военного положения появились не сегодня. Российская агрессия произошла не вчера, когда захватили наши военные корабли на Азовском море, а еще в 2014 году. После этого были Иловайск, Дебальцево... И несмотря на обращение парламента и граждан, Порошенко не вводил военное положение. А сегодня, за три месяца до выборов, вдруг решил его вводить. Чтобы не дать использовать военное положение для срыва выборов, мы настаиваем на принятии целого ряда решений", - подчеркнул О.Ляшко на заседании фракции в понедельник, сообщают в пресс-службе политика.

В частности, он предложил принять ввести военное положение на 30 суток, а не на 60, назначить выборы на 31 марта 2019 года, не ограничивать политические права граждан и разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Избирательный процесс формально начинается 30 декабря. Мы поддерживаем инициативу Порошенко о введении военного положения на 30 дней, а дальше будем смотреть, есть ли необходимость в его продолжении. Ибо мы понимаем, что военное положение - это ограничение гражданских и политических прав, ограничение деятельности СМИ и введение цензуры", - подчеркнул он.

Свои требования лидер РПЛ планирует выложить в законопроекте и требует его принятия к рассмотрению решения о введении военного положения на заседании парламента.