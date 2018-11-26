Выборы2019

Выборы

15:08 26.11.2018

Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

1 мин читать
Вилкул: Военное положение – это попытка президента сорвать выборы

Ввести военное положение – это попытка президента Украины сорвать выборы и узурпировать власть, считает замглавы "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже - Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. Сейчас попытка ввести военное положение – это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем", - написал в Фейсбук А.Вилкул.

Политик подчеркнул, что только с помощью дипломатии и переговоров можно достичь успеха в сложившейся ситуации.

"Мы, как страна, должны стать лидерами переговорного процесса и сделать это должен президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять – с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией", - отметил политик.

Замглавы "Оппоблока" заявил, что фракция будет голосовать против введения военного положения в стране. Кроме этого, оппозиционеры будут требовать проголосовать Постановление Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019.

Теги: #вилкул #военное_положение #выборы #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Наш край" призывает власти обеспечить защиту людей в случае введения военного положения

Тимошенко - подписантам Будапештского меморандума: Время выполнять гарантии

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения – заявление

"Самопомич" требует открытого заседания парламента о введении военного положения - заявление

ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения - заявление

"Радикальная партия" поддержит введение военного положения в Украине, настаивает на решении о выборах президента 31 марта 2019 года - депутат

Садовый: Коррупция во время военного положения - мародерство

Проведение выборов в условиях военного положения зависит от указа президента - ЦИК

После введения военного положения в Украине будет запрещено проводить выборы и массовые собрания

Бойко призвал ЕС стать посредником в урегулировании кризисной ситуации в Азовском море

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал политиков не пиариться за счет ситуации на Азове, а заняться своей профильной работой

Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

Безсмертный: Проект решения относительно военного положения покажет, использует ли Порошенко ситуацию на Азове для отсрочки выборов

Военное положение не решит ситуацию в Азовском море - Бойко

Вакарчук призывает международное сообщество немедленно дать оценку агрессии России против Украины в Азовском море

А.Шевченко: Агрессия России на Азове - реализация плана Порошенко

Сергей Тарута раскритиковал Порошенко из-за планов о военном положении

Перед Украиной стоит три колоссальных вызова - Сергей Тарута - "Апостроф"

Андрей Садовый подарил Юрию Луценко керамическую жабу

"БПП" поддерживает введение военного положения в Украине на 60 суток - заявление фракции

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА