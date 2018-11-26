Зеленский призвал политиков не пиариться за счет ситуации на Азове, а заняться своей профильной работой

Вместо того, чтобы освобождать военных, которые попали в плен РФ в результате агрессии в Азовском море, политики сосредоточены на пиаре за счет этой темы, заявил шоумен Владимир Зеленский.

"Сейчас вся страна обсуждает введение военного положения в Украине. Некоторые говорят, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году, другие говорят: "Да нет, подождите, это для того, чтобы оттянуть строки президентских выборов". Третьи говорят: "Нет, давайте вводить. На выборы это никак не повлияет". Мне кажется, мы все не на том сосредоточены", - сказал шоумен на видео, которое обнародовано на его странице в Facebook.

По словам шоумена, политики должны сосредоточится на возврате военнопленных домой.

"Все должны сосредоточится на возврате пацанов домой. Давайте не будем пиарится на этой теме, а займитесь своей профильной работой. Постарайтесь сделать все, чтобы вернуть пацанов домой", - призвал власть В.Зеленский.