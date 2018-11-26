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14:03 26.11.2018

Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

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Вакарчук призывает политиков не использовать ситуацию в Азовском море в собственных политических целях

Фронтмен группы "Океан Эльзы" призывает политиков не использовать российскую агрессию в Азовском море в собственных политических целях.

"Призываю всех участников политического процесса не использовать реальную угрозу безопасности Украины в собственных политических целях. Только продемонстрируя общую позицию мы сможем требовать такой же сплоченности от всего мира. Сейчас, как никогда, время для единства", - написал певец в своем Твиттере в понедельник.

Теги: #вакарчук #россия #агрессия #святослав_вакарчук
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