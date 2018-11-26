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13:50 26.11.2018

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения – заявление

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В "Оппозиционной платформе – За життя" считают не обоснованным введение военного положения – заявление

В "Оппозиционной платформе – За життя" считают необходимым привлечь страны Евросоюза для помощи в урегулировании кризиса между Украиной и Россией, а также выступают за отставку президента Украины Петра Порошенко.

"Мы требуем немедленно привлечь страны ЕС и начать прямой открытый диалог между Украиной и Россией по мирному урегулированию нынешнего кризиса. Мы считаем введение военного положения не обоснованным, условия для его введения не достаточными и такими, в которых есть очевидные признаки заранее спланированной провокации", - говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За життя" в понедельник.

В заявлении указано, что введение военного положения в стране не разрешит кризис в Азовском море, а только ухудшит политическую и экономическую ситуацию в Украине.

"Первостепенная задача на сегодня – не допустить эскалации конфликта и защитить людей. Для этого необходимо отстранить всех военных чиновников, причастных к ситуации в районе Керченского пролива, когда риску подверглись жизни и здоровье украинских моряков. Мы считаем единственным выходом из нынешней ситуации отставку президента Порошенко и проведение выборов президента Украины", - считают в "Оппозиционной платформе – За життя".

Теги: #оппозиционная_платформа #военное_положение
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