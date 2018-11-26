"Самопомич" требует открытого заседания парламента о введении военного положения - заявление

Политическая партия "Объединение "Самопомич" требует, чтобы заседание парламента о введении военного положения состоялось в открытом режиме.

"Решение о введении военного положения касается прав и свобод каждого человека в Украине", - говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте политпартии.

Поэтому фракция "Самопомич" в парламенте требует: