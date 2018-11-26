"Самопомич" требует открытого заседания парламента о введении военного положения - заявление
Политическая партия "Объединение "Самопомич" требует, чтобы заседание парламента о введении военного положения состоялось в открытом режиме.
"Решение о введении военного положения касается прав и свобод каждого человека в Украине", - говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте политпартии.
Поэтому фракция "Самопомич" в парламенте требует:
- Указ Президента о введении военного положения должен быть обнародован как можно быстрее, в нем должны быть указаны причины введения военного положения, на какой территории он вводится и какие именно права и свободы людей будут ограничены;
- Заседание Верховной Рады, где будет рассматриваться этот Указ, должно быть открытым. Для того, чтобы обсудить и объяснить людям, каким образом их будет касаться этот указ: какие именно права могут быть ограничены на какой период и почему;
- В дополнение к Указу о введении военного положения, Верховный Главнокомандующий обязан издать Указ о применении Вооруженных сил Украины.