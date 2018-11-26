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13:20 26.11.2018

ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения - заявление

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ВО "Свобода" поддерживает введение военного положения - заявление

Всеукраинское объединение "Свобода" будет голосовать за введение военного положения в Украине из-за агрессии России в акватории Азовского моря.

"Народные депутаты-свободовцы будут голосовать за введение военного положения. Это необходимо для государства. Но националисты предупреждают: военное положение не должно стать политтехнологией для избирательной кампании. Это должен быть реальный механизм для борьбы с агрессором", - говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте объединения в понедельник.

При этом "Свобода" требует после введения военного положения разорвать дипломатические отношения с РФ, закрыть границу, уничтожить промосковскую пятую колонну, осуществить люстрацию в руководстве ВСУ, прекратить торговлю с агрессором и деятельность в Украине российского бизнеса. Также объединение настаивает обратиться к США и Великобритании как к государствам-гарантам Украины по Будапештскому меморандуму для реализации конкретных действий в защиту украинского суверенитета.

Теги: #свобода #азов #россия #военное_положение
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