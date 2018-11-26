Безсмертный: Проект решения относительно военного положения покажет, использует ли Порошенко ситуацию на Азове для отсрочки выборов

Лишь после того, как мы увидим проект решения, внесенного Президентом в Верховную Раду, поймем, что происходит: Главнокомандующий будет защищать территориальную целостность государства или будет использовать ситуацию для отсрочки выборов, считает политик Роман Безсмертный.

"Проект указа должен предусматривать цель, территорию, на которой вводится (военное положение - ИФ), содержание, а также компетенционные полномочия тех органов, которые будут вводиться. Вместе с тем в соответствии с законами должна быть сформирована ставка верховного главнокомандования, проведенные мобилизационные шаги, совершенные действия на создание территориальных войск, территориальной обороны, введены соответствующие коррективы в экономическую, финансовую, банковскую политику", - заявляет Р.Безсмертный.

По его словам, если все это не будет сделано, то "все, что произошло вчера, будет использоваться действующим президентом как кандидатом в президенты на следующую каденцию только как тактический инструмент".

"Сегодня крайне важно, чтобы было сделано все для защиты территориальной целостности и суверенитета государства. Поэтому очевидно, что Россия создает плацдарм на Азовском море для продолжения реализации своих планов по захвату так называемой "Новороссии", - добавил он.