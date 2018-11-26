Садовый: Коррупция во время военного положения - мародерство

Несмотря на открытую российскую агрессию в Азовском море, в сегодняшней ситуации надо думать исключительно об интересах государства и вводить военное положение, подчеркнул лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

"Это может кому-то не нравиться, но это реалии. Крым, Донбасс, Иловайск, Дебальцево - было очень много ситуаций, когда нужно было немедленно вводить военное положение. Потому что президент обязан действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины", - говорит А. Садовый, сообщает пресс-служба партии.

А.Садовый убежден, что сегодня также есть ряд других вопросов, на которые общество требует от власти твердого ответа: "уровень коррупции в Украине сейчас является критическим. Я считаю, что в условиях военного положения коррупция - это равнозначно мародерство. И за это должно быть очень жесткое наказание".

"Еще одно - это деятельность антиукраинских сил на территории Украины. Медведчук себя свободно чувствует, встречается с Порошенко по ночам, ездит к нему домой. Рабинович, Бойко - почему они свободно себя чувствуют в Украине, исповедуя антиукраинскую риторику, особенно во времена военного положения?" , - отметил лидер политсилы.