Военное положение не решит ситуацию в Азовском море - Бойко

Введение военного положения в стране не решит ситуацию в Азовском море, мирное урегулирование возможно только путем переговоров, считает народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Я считаю, что введение военного положения ничего не решит, так как оно не вернет людей, не создаст деэскалацию в Азовском море. Прийти к миру можно только путем прямых переговоров между нами и РФ", - сказал политик в эфире телеканала "112 Украина" .

Ю.Бойко уверен, что в этой ситуации посредником должны стать структуры ЕС, на площадке ЕС, и там решить вопрос, чтобы избежать трагедии, войны.

"То, что сейчас нам предлагается, цель, с моей точки зрения, одна - это сорвать президентские выборы, потому что действующий президент страны понимает, что рейтинг не позволяет ему победить, и таким образом он пытается отсрочить президентские выборы", - добавил Ю.Бойко.