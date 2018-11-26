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Выборы

12:09 26.11.2018

Проведение выборов в условиях военного положения зависит от указа президента - ЦИК

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Проведение выборов в условиях военного положения зависит от указа президента - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что вопрос выборов в условиях военного положения, если оно будет введено в Украине, зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента, который в понедельник рассмотрит Верховная Рада, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в ЦИК

"Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона). Мы (ЦИК) включаемся потом. Вопрос к ВРУ... Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, что на 16:00 ... ", - рассказал источник в комиссии.

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что в соответствии с Законом о военном положении - нет, но все зависит от того, что будет в Указе президента, который рассмотрит Верховная Рада, поскольку "могут быть варианты".

Теги: #цик #украина #военное_положение #выборы
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