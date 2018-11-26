Вакарчук призывает международное сообщество немедленно дать оценку агрессии России против Украины в Азовском море

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал международное сообщество немедленно дать четкую и однозначную оценку акта прямой агрессии России против Украины, что произошел 25 ноября 2018 вблизи Керченского пролива.

"Украина действует в соответствии с международным правом. Но мы не можем терпеть агрессию против нас. Шесть украинских моряков уже получили ранения. Мир должен немедленно реагировать на военную агрессию со стороны России", - написал С.Вакарчук на своей странице в Твиттер в воскресенье.

Певец подчеркнул, что обращаемся не только с просьбой международной поддержки и единства, но и "требуем адекватной реакции от наших союзников и партнеров. Больше не осталось места для неоднозначности".