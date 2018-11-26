Выборы2019

Выборы

11:03 26.11.2018

А.Шевченко: Агрессия России на Азове - реализация плана Порошенко

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А.Шевченко: Агрессия России на Азове - реализация плана Порошенко

Агрессия России в акватории Азовского моря - реализация сценария Петра Порошенко с целью отмены президентских выборов-2019, заявил политик, член партии "УКРОП" Александр Шевченко.

"Вот и дождались мы попытку реализации плана Порошенко!!! И видео с корабля агрессора снималось, чтобы на 100% выглядело как агрессия... И это на пятый год войны... И раньше не было оснований? Иловайск, десять тысяч погибших не было основанием, а сейчас как раз ..?", - написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье.

А.Шевченко считает, что доказательством запланированного П.Порошенко обострения ситуации на Азове является принятие 7 ноября постановления по эвакуации отдельных категорий населения в случае введения военного положения.

Теги: #азов #шевченко #видео2019 #россия #укроп
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