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10:13 26.11.2018

Андрей Садовый подарил Юрию Луценко керамическую жабу

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Андрей Садовый подарил Юрию Луценко керамическую жабу

Действующий мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый решил отправить по почте генеральному прокурору Украины Юрию Луценко большую керамическую сувенирную жабу.

"Подарил Луценко жабу. Ту, которая нас с вами душит, когда мы видим, к чему доработался Генпрокурор и другие бизнес-таланты во власти", - написал под видео лидер партии "Самопомич".

Видеоролик, в котором А.Садовый отправляет подарок для Ю.Луценко из отделения "Новой почты", обнародовали 25 ноября на официальном YouTube-канале политика.

Теги: #видео2019 #луценко #подарок #садовый
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