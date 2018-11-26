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Выборы

08:25 26.11.2018

Ляшко предлагает законодательно разрешить проводить в Украине выборы в условиях военного положения

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Ляшко предлагает законодательно разрешить проводить в Украине выборы в условиях военного положения

Введение военного положения не должно угрожать проведению президентских выборов в Украине, считает глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Единственное логичное для государства решение – изменение закона о военном положении. Введение нормы, что во время военного положения президентские и парламентские выборы могут проходить. Прямо завтра на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказано в сообщении на странице О.Ляшко в Facebook в ночь на понедельник.

Политик подчеркивает, что есть все основания для введения в стране военного положения.

"Но отмена президентских выборов – это тоже угроза для государства, которая провоцирует узурпацию власти, которая провоцирует сопротивление общества на улице. И все это может втянуть Украину в хаос и анархию, что для Москвы будет значить победу", - написал он.

Теги: #военное_положение #выборы
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