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23:08 25.11.2018

Тимошенко: Украина должна срочно обратиться к участникам Будапештского меморандума в связи с нападением РФ в Азовском море

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Тимошенко: Украина должна срочно обратиться к участникам Будапештского меморандума в связи с нападением РФ в Азовском море

Россия впервые открыто решилась на боевые действия, открыв огонь на поражение по украинским суднам в Азовском море, в связи с этим Киев немедленно должен обратиться к странам-подписантам Будапештского меморандума и созвать консультации на уровне глав государств, заявила лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Есть информация о раненых украинцах. Командование Военно-морских сил констатирует, что Россия ведет прицельный огонь на поражение", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук, сообщает пресс-служба партии в воскресенье.

Ю.Тимошенко выразила убеждение, что в этой ситуации руководству Украины надо немедленно созвать СНБО, срочно официально информировать страны мира и коллективные органы о фактах вооруженной агрессии.

"Немедленно отправлять официальные сообщения странам-гарантам по Будапештскому меморандуму и созвать консультации на уровне глав государств. Это тот случай, когда положение меморандума вопиющее и очевидно нарушено и должен быть применен механизм переговоров, заложенный в соглашении", - отметила политик.

Лидер ВО "Батькивщина" также призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором в закрытом режиме обсудить стратегию и тактику противодействия агрессору и безотлагательно информировать граждан о том, что происходит.

"Отсутствие информации от высшего руководства государства сигнализирует людям о растерянности. Это деморализует страну. Нация должна быть сплоченная по отношению к врагу. Надеюсь, все наши моряки, захваченные русскими, вернутся живыми и здоровыми", - написала Ю.Тимошенко.

Теги: #заявление #тимошенко
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