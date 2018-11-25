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19:29 25.11.2018

Гриценко призывает к созыву экстренного заседания СНБО в связи с ситуацией в украинской морской акватории

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Гриценко призывает к созыву экстренного заседания СНБО в связи с ситуацией в украинской морской акватории

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявляет о необходимости безотлагательного созыва Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на экстренное заседание в связи со сложившейся ситуации в морской акватории Украины.

"Президент должен созывать СНБО на экстренное заседание и принять неотложные решения. Обострение ситуации в морской акватории Украины, дальнейшее наращивание агрессивных действий России с использованием сил и средств Черноморского флота и ФСБ РФ, в т.ч. боевых кораблей и авиации, требует созыва президентом экстренного заседания СНБО", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, на этом заседании следует заслушать предложения министров обороны, внутренних дел, иностранных дел, экономического развития и торговли; военного командования - начальника Генштаба, командующего ВМС, командующего Нацгвардии; руководителей Государственной пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки.

После этого, по словам политика, следует утвердить план действий с использованием оборонных, политических, дипломатических, юридических, информационных и прочих средств; отдельно - план информационной и юридической работы по линии международной дипломатии, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

"Послать четкий сигнал и агрессору, и международному сообществу, и украинскому обществу, что Государство Украина будет противодействовать враждебным намерениям и действиям со стороны России, будет защищать свои суверенные права и национальные интересы", - добавил А.Гриценко.

Как сообщалось, ранее в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пограничные корабли РФ в воскресенье осуществили агрессию против кораблей ВМС ВСУ, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого тот получил повреждения. После этого представители российских ВМС приближались к украинским судам на опасное расстояние около 15 раз.

В настоящее время РФ закрыла судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, группа украинских судов в настоящее время ожидает разрешения на прохождение в акваторию Азовского моря к югу от Керченского моста. Российская сторона привлекла вертолеты для наблюдения за катерами ВМС ВСУ, также на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов.

Теги: #снбо #корабли #гриценко
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