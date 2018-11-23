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18:44 23.11.2018

Бойко призвал однопартийцев и соратников присоединятся к "Оппозиционной платформе – За життя"

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Бойко призвал однопартийцев и соратников присоединятся к "Оппозиционной платформе – За життя"

Народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко обратился к однопартийцам и соратникам с призывом присоединятся к платформе, которая консолидирует все конструктивные оппозиционные силы, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Ю.Бойко отметил, что выборы президента – это шанс изменить губительный государственный курс и предотвратить национальную катастрофу.

"Возможность вернуть мир и стабильность на украинскую землю, обеспечить развитие национальной экономики и защитить интересы миллионов наших сограждан. Нам противостоит жестокий и циничный, полностью обанкротившийся режим, неспособный прекратить войну и вывести страну из кризиса. Эта власть довела страну до разрухи, а украинские семьи обрекла на нищету и дотационное рабство. Сегодня они используют силовые, административные и политические рычаги, чтобы любой ценой обеспечить продление своего правления", – говорится в обращении.

Политик отметил, что свою готовность участвовать в объединении оппозиционного движения уже выразило большое количество партий и общественных организаций. Но после этого, убежден политик, власть при помощи подконтрольных ей депутатов предприняла попытку захвата "Оппозиционного блока".

"В итоге, он перестал существовать политически. Сегодня "Оппозиционный блок" полностью подконтролен президенту Петру Порошенко. Но я убежден, что любые попытки расколоть оппозицию и сорвать объединительный процесс обречены на провал. Мы объединимся и победим. С нами миллионы украинцев. Вместе мы вернем Украине мир, стабильность и развитие! Я призываю вас всех присоединяться к "Оппозиционной платформе – За життя", – заявил Ю. Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко
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