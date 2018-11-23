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18:25 23.11.2018

Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт

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Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

"Очень конкретный, очень простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", - подчеркнула политик во время Национального форума "Новая социальная доктрина" в Киеве в пятницу, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта-каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз в жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих детях.

"Так же, как черепаха каретта-каретта, до сих пор действовали все предыдущие президенты. После изнурительных политических гонок и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях - украинцах. Я покончу с этой позорной традицией, с этой черепаховой практикой, которая съедает наши шансы", - рассказала лидер партии "Батькивщина".

По ее словам, подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что и каким образом она будет делать.

"Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. В Украины большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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