Березенко: БПП не имеет отношения к размещению антирекламы Тимошенко на бигбордах в Киеве

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" ("БПП") Сергей Березенко отвергает свою причастность и причастность кого-либо из БПП в размещении антирекламы лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Киеве на бигбордах.

"Ни я, Березенко Сергей Иванович, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев. Более того, любое упоминание или использование возрастных или физиологичных особенностей человека для рекламы считаю унизительным, никчемным и недостойным поступком. А потому всех призываю не использовать такие позорные методы", - говорится в заявлении, опубликованном С.Березенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, какие мы исповедуем. Поэтому предостерегаю всех, кто готовит такие грязные провокации, что они не только не добавляют баллы, но и понижают уровень политической этики и делают Украину слабее", - подчеркнул политик.

С.Березенко также отметил, что намерен встретиться с оппонентами на дебатах "и сравнить программы развития Украины, а не грязные политические технологии".

Ранее "Батькивщина" обвинила С.Березенко в том, что он причастен к размещению бигбордов оскорбительного содержания с изображением Ю.Тимошенко, появившихся в Киеве и области.