Фесенко: Зеленский может победить и Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре потому, что у него меньше антирейтинг - "РБК-Украина"

Низкий антирейтинг актера Владимира Зеленского – это главное преимущество, которое может дать ему возможность победить во втором туре президентских выборов любого из кандидатов, заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет "РБК-Украина".

"Зеленский является конкурентоспособным. Я бы осторожно сказал, что он может победить и Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре потому, что у него меньше антирейтинг. Это главное преимущество Зеленского над уже привычными для нас политическими лидерами. И Юлии Владимировне, и остальным политикам следует всерьез воспринимать Владимира Зеленского – как одного из главных фаворитов", – прокомментировал эксперт результаты последнего всеукраинского опроса, который провел Институт социальных технологий "Социополис".

Политолог убежден, что команды других кандидатов в президенты пока не понимают, как выстраивать стратегию для борьбы с Зеленским.

"Это головная боль и проблема, рецепта решения которой они не нашли для себя, хотя будут искать. Действительно, как бороться с Зеленским, который не является классическим политиком, против которого нельзя применить политический компромат или политические обвинения?" – заявил Фесенко.

Стоит отметить, В.Зеленский пока официально не заявлял о намерении участвовать в президентских выборах.