За 5 лет средняя зарплата украинца должна превышать $1000, а индексируемая пенсия выплачиваться с персональных счетов - Тимошенко

Новая власть обеспечит постепенный рост заработных плат граждан и уже через 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые больше украинских в 3,5 раза и превышают 1000 долларов, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба политпартии .

"Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая расположена рядом с нами, и которая имеет более высокие доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую ​​же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет тяжелая задача, но другого выхода у нас просто нет", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит в Киеве.

Политик уверяет, что сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, что пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет грабежа властью.

Новый порядок будет базироваться не в увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

"Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии он, или в процессе трудового стажа, или в его начале. Для каждого будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будет посчитано все взносы, частично индексированные и осовремененная, и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке", - заверила председатель партии.