Выборы2019

Выборы

15:42 23.11.2018

За 5 лет средняя зарплата украинца должна превышать $1000, а индексируемая пенсия выплачиваться с персональных счетов - Тимошенко

2 мин читать
За 5 лет средняя зарплата украинца должна превышать $1000, а индексируемая пенсия выплачиваться с персональных счетов - Тимошенко

Новая власть обеспечит постепенный рост заработных плат граждан и уже через 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые больше украинских в 3,5 раза и превышают 1000 долларов, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба политпартии .

"Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая расположена рядом с нами, и которая имеет более высокие доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую ​​же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет тяжелая задача, но другого выхода у нас просто нет", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит в Киеве.

Политик уверяет, что сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, что пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет грабежа властью.

Новый порядок будет базироваться не в увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

"Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии он, или в процессе трудового стажа, или в его начале. Для каждого будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будет посчитано все взносы, частично индексированные и осовремененная, и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке", - заверила председатель партии.

Теги: #тимошенко #украинцы #зарплаты #форум #пенсии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: Страховая медицина - единственный шанс стать нашей нации здоровой

Анатолий Гриценко осудил размещения в Киеве антирекламы Юлии Тимошенко

Форум Юлии Тимошенко "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого"

Ю.Бойко имеет все шансы на проход во второй тур президентских выборов - опрос "София"

Тимошенко: Снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости

Антирекламу Тимошенко развесили по указанию Порошенко - заявление "Батькивщины"

"Последний шанс для бабушки": в Киеве развесили антирекламу Тимошенко

Большинство украинцев не поддерживает деятельность Рады, Порошенко и Гройсмана

Пришло время создать в Украине действенные силовые органы - Наливайченко

Тимошенко: Майдан показал, что обычные люди могут быть выше так называемой элиты

ПОСЛЕДНЕЕ

В парламентском рейтинге лидируют "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - опрос "София"

Наливайченко о бюджете-2019: Власть нагребает - возвращать будут граждане

Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

Новинский: Очередной "ночной" бюджет – это катастрофа для страны

Бойко: Закрепление курса Украины в Конституции не будет иметь никаких практических последствий

Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА