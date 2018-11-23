Наливайченко о бюджете-2019: Власть нагребает - возвращать будут граждане

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко раскритиковал принятый Верховной Радой госбюджет на 2019 год.

"Опять ночью. Опять тайком от людей. Растягивали по карманам и оффшорам, торговались и торговали! Торговали людьми и страной", - отметил Наливайченко, сообщает пресс-служба политика.

Лидер Движения "Справедливость" рассказал, что согласно документу в госбюджете на 2019 предусмотрено выделить миллиард гривен на фонд президента Украины Петра Порошенко и 700 миллионов на фонд его жены Марины Порошенко.

"Миллиард на фонд Порошенко (специально создан 2 недели назад) и 700 на фонд его жены, при этом 57 долларов пенсия для 11 миллионов украинцев. Миллиарды на содержание президента и правительства, при том, что 69 долларов - прожиточный минимум для 40 миллионов украинцев. В следующем году 417,5 мыллиардов люди выплатят из бюджета за долги, которые "наторговала" коррумпированная власть", - подчеркнул Наливайченко.