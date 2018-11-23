Ю.Бойко имеет все шансы на проход во второй тур президентских выборов - опрос "София"

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко имеет все шансы пройти во второй тур на президентских выборах в 2019 году, свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований "София".

Так, если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то за кандидата отдали бы свои голоса 14,1% респондентов. Отметим, что лидирующие позиции остаются за Юлией Тимошенко. За нее готовы проголосовать 16,2% людей.

Другие потенциальные кандидаты получили менее 9,0% поддержки. В частности Петра Порошенко собираются поддержать 8,2% респондентов, Владимира Зеленского - 7,9%, Анатолия Гриценко - 7,2%.

Специалисты Центра социальных исследований "София" провели опрос с 18 по 22 ноября 2018 в всех областях Украины (на подконтрольной территории). Всего было опрошено 1204 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса - индивидуальное интервью ("с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.