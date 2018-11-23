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13:48 23.11.2018

Тимошенко: Снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости

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Тимошенко: Снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости

Цена на украинский газ для населения будет снижена вдвое в первые недели после инаугурации нового президента Украины, пообещала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве.

"Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчетов НАК "Нафтогаза" и "Укргаздобыча" и базирую на них свою выводы. Себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли, которые смогут обеспечить развитие газовой отрасли, по бухгалтерии "Укргаздобыча", составляет сегодня 2 094 грн 61 коп.", - сказала Ю.Тимошенко, сообщают в пресс-службе партии.

При этом лидер "Батькивщины" заявила, что она возмущена "махинациям власти, которая продает людям газ по 8 500 грн за тысячу кубометров".

"Это 400% рентабельности. Покажите мне, где еще в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где так издеваясь над народом, владельцы наших с вами газовых месторождений по 400% прибыли зарабатывают на бедности и горе украинцев!", - подчеркнула Ю.Тимошенко .

Теги: #газ #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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